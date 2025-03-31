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Суд перенес оглашение решения по вопросу ареста Гуцул

Оглашение решения суда по делу Гуцул перенесено на 1 апреля
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Vladislav Culiomza/Reuters

Решение по вопросу ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул будет оглашено 1 апреля. Об этом сообщает суд Кишинева, передает РИА Новости.

«Слушание состоялось. Ходатайство о применении меры пресечения в виде ареста в отношении обвиняемой Гуцул Евгении рассмотрено, обсуждение и оглашение заключения отложено», — говорится в заявлении суда.

Новое заседание запланировано на 1 апреля в 14:00 по московскому времени.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Ее подозревают в якобы мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Она не признает себя виновной.

28 марта суд в Кишиневе заключил Гуцул под стражу на 20 суток.

Ранее у посольства Молдовы в Москве прошла акция в поддержку Евгении Гуцул.

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