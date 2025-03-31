Молдавского депутата Лозован объявили в международный розыск

Депутата парламента Молдавии от оппозиционного блока «Победа» Ирину Лозован объявили в международный розыск. Об этом сообщает Sputnik Молдова.

«Депутат Ирина Лозован была объявлена в международный розыск», — говорится в публикации.

31 марта Лозован приговорили к шести годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор».

В марте лидер блока «Победа» Илан Шор заявил, что молдавские власти намерены добиться лишения свободы для двух депутатов от данного политического объединения. Речь идет о законодателях Александре Нестеровском и Ирине Лозован.

По словам политика, возбужденные против его коллег дела были сфабрикованы. Шор выразил уверенность, что руководство республики стремится дискредитировать сотрудничество блока «Победа» с российской стороной и «деморализовать всю реальную оппозицию».

Во второй половине 2025 года в Молдавии должны пройти парламентские выборы. Согласно законодательству страны, голосование не может состояться раньше 11 июля и позже 11 октября, так как предыдущие выборы прошли 11 июля 2021 года.

Ранее молдавский депутат Нестеровский получил гражданство РФ.