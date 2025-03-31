Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лозован приговорили к шести годам лишения свободы

Молдавский оппозиционер Лозован приговорена к шести годам тюрьмы
close
Михай Карауш/РИА Новости

Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока «Победа» Ирина Лозован приговорена к 6 годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор». Об этом сообщает ТАСС.

«Лозован приговаривается к тюремному заключению сроком на 6 лет в полузакрытом пенитенциарном учреждении для женщин», — говорится в решении суда.

В марте лидер блока «Победа» Илан Шор заявил, что молдавские власти намерены добиться лишения свободы для двух депутатов от данного политического объединения. Речь идет о законодателях Александре Нестеровском и Ирине Лозован.

По словам политика, возбужденные против его коллег дела были сфабрикованы. Шор выразил уверенность, что руководство республики стремится дискредитировать сотрудничество блока «Победа» с российской стороной и «деморализовать всю реальную оппозицию».

Во второй половине 2025 года в Молдавии должны пройти парламентские выборы. Согласно законодательству страны, голосование не может состояться раньше 11 июля и позже 11 октября, так как предыдущие выборы прошли 11 июля 2021 года.

Ранее молдавский депутат Нестеровский получил гражданство РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами