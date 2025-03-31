Лозован приговорили к шести годам лишения свободы

Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока «Победа» Ирина Лозован приговорена к 6 годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор». Об этом сообщает ТАСС.

«Лозован приговаривается к тюремному заключению сроком на 6 лет в полузакрытом пенитенциарном учреждении для женщин», — говорится в решении суда.

В марте лидер блока «Победа» Илан Шор заявил, что молдавские власти намерены добиться лишения свободы для двух депутатов от данного политического объединения. Речь идет о законодателях Александре Нестеровском и Ирине Лозован.

По словам политика, возбужденные против его коллег дела были сфабрикованы. Шор выразил уверенность, что руководство республики стремится дискредитировать сотрудничество блока «Победа» с российской стороной и «деморализовать всю реальную оппозицию».

Во второй половине 2025 года в Молдавии должны пройти парламентские выборы. Согласно законодательству страны, голосование не может состояться раньше 11 июля и позже 11 октября, так как предыдущие выборы прошли 11 июля 2021 года.

Ранее молдавский депутат Нестеровский получил гражданство РФ.