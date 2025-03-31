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Трамп получил ответное письмо от Ирана

Глава МИД Аракчи: ответное письмо Ирана Трампу доставлено в Вашингтон
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Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Омана сообщили Ирану, что ответ Тегерана на письмо президента США Дональда Трампа по вопросу иранской ядерной программы доставлен в Вашингтон. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи, передает госагентство IRIB.

По его словам, письмо достигло своего получателя.

Других подробностей дипломат не привел.

Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что в ответном письме Трампу Тегеран отказал Соединенным Штатам в прямых переговорах. При этом в документе также было указано, что остается возможность продолжить диалог между странами через посредников.

28 марта Трамп заявил, что с Ираном может «произойти плохое», если власти республики не договорятся с Вашингтоном по поводу ядерной программы. Глава Белого дома напомнил о направленном властям Ирана письме. В нем он указал, что либо Вашингтон и Тегеран поговорят и обсудят вопросы, либо Иран столкнется с последствиями.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что США получат жесткий ответ, если попытаются поднять мятеж в Иране.

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