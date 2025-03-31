Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Преемник Марин Ле Пен Барделла осудил вынесенный ей приговор

Барделла назвал приговор в отношении Марин Ле Пен попранием демократии Франции
close
IMAGO/LIONEL URMAN/Global Look Press

Глава французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла назвал приговор в отношении политика Марин Ле Пен попранием демократии Франции в целом. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

По его словам, суд вынес несправедливый приговор не только политику, но и демократии.

31 марта суд Парижа приговорил главу парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к лишению свободы на четыре года и немедленному поражению в избирательных правах на пять лет по делу о парламентских ассистентах.

В интервью телеканалу BFMTV Ле Пен заявила, что лидер «Национального объединения» Жордан Барделла, ее преемник, способен стать новым президентом Франции, если примет участие в выборах в 2027 году. Сама политик уже не сможет баллотироваться.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал попранием демократии приговор суда Парижа Марин ле Пен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами