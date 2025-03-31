Преемник Марин Ле Пен Барделла осудил вынесенный ей приговор

Глава французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла назвал приговор в отношении политика Марин Ле Пен попранием демократии Франции в целом. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

По его словам, суд вынес несправедливый приговор не только политику, но и демократии.

31 марта суд Парижа приговорил главу парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к лишению свободы на четыре года и немедленному поражению в избирательных правах на пять лет по делу о парламентских ассистентах.

В интервью телеканалу BFMTV Ле Пен заявила, что лидер «Национального объединения» Жордан Барделла, ее преемник, способен стать новым президентом Франции, если примет участие в выборах в 2027 году. Сама политик уже не сможет баллотироваться.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал попранием демократии приговор суда Парижа Марин ле Пен.