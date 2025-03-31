Глава Гагаузии обратилась к Трампу из-за возможного гражданского конфликта в Молдавии

Глава Гагаузии автономное территориальное образование в составе Молдавии Евгения Гуцул попросила американского президента Дональда Трампа предотвратить возможный гражданский конфликт в Молдавии. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ее заявление, переданное через адвокатов.

«Я прошу у господина президента США, как у лидера сверхдержавы, моральной и политической поддержки. Ваше лидерство может помочь предотвратить скатывание ситуации в новый гражданский конфликт и положить конец эскалации, вызванной режимом партии «Действие и солидарность», — говорится в нем.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Ее подозревают в мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Она свою вину отрицает.

28 марта суд в Кишиневе заключил главу Гагаузии под стражу на 20 суток.

Ранее Гуцул заявляла о стремлении властей Молдавии ликвидировать Гагаузию.