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В Госдуме ответили на обвинения в якобы затягивании конфликта на Украине

Депутат Журова: Россия не затягивает конфликт, но ждет соблюдения условий
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Алексей Майшев/РИА Новости

Россия не затягивает конфликт на Украине, а ожидает выполнения условий со стороны Украины. Об этом в беседе с News.ru заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Депутат подчеркнула, что Москва «специально ничего не затягивает». У России есть условия, которые озвучил в том числе президент Владимир Путин, и «других условий не будет». Она задалась вопросом, «как воспринимал эту информацию Дональд Трамп». Журова также уточнила, что позиция России была заявлена еще до начала СВО.

По ее мнению, развитие событий на Украине зависит от реакции Соединенных Штатов и того, насколько Киев воздействовал на позицию Вашингтона. Журова считает, что неопределенность может быть связана с трактовкой предложений Трампа о перемирии или прекращении огня.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе прекращения огня на территории Украины есть психологический дедлайн.

Трамп уточнил, что если Россия будет «затягивать время», то он «не будет этому рад». При этом глава Белого дома добавил, что российский лидер Владимир Путин хочет заключить соглашение по урегулированию украинского конфликта.

Ранее в Совфеде усомнились, что советники Трампа смогут сорвать переговоры с Россией.

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