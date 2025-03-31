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В Совфеде оценили предупреждение Трампа Зеленскому из-за ресурсной сделки

Сенатор Пушков: тон Трампа не оставляет сомнений, что он раздражен Зеленским
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Thomas Peter/Evelyn Hockstein/Reuters

Тон президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского не оставляет сомнений, что американский лидер раздражен его маневрами. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков, комментируя угрозы Трампа в адрес Зеленского в случае отказа последнего подписать сделку по ресурсам.

Сенатор указал, что Трамп пообещал Зеленскому «проблемы, большие, большие проблемы».

«Тон президента США также не оставляет сомнений, что он сильно раздражен маневрами Зеленского», — констатировал Пушков.

Киев намерен добиваться пересмотра условий предложенного Трампом соглашения, которое предусматривает полный контроль США над инвестициями в украинскую инфраструктуру и ресурсы. Украинские чиновники опасаются, что сделка негативно скажется на вступлении страны в ЕС и фактически обяжет Киев вернуть всю ранее полученную помощь. Зеленский отказался признавать полученную от США помощь как долг, требующий погашения. По данным СМИ, в украинском правительстве соглашение, предложенное Вашингтоном, сравнили с репарациями после проигранной войны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп поинтересовался у президента Финляндии, можно ли доверять Путину.

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