Премьер Гренландии выступил против заявления Трампа о намерении заполучить остров

США не получат Гренландию. Об этом заявил новый премьер-министр острова Йенс-Фредерик Нильсен на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), комментируя слова президента США Дональда Трампа, что его страна заполучит остров.

«Позвольте мне сказать это ясно: США ее не получат. Мы не являемся чьей-либо собственностью», — подчеркнул премьер.

По его словам, Гренландия сама определяет свое будущее и не будет реагировать со страхом на заявления руководства Соединенных Штатов, гренландские власти будут реагировать «сдержанно, с достоинством и в духе единства».

Нильсен отметил, что именно через эти ценности Гренландия четко, ясно и спокойно даст понять Трампу, что Гренландия принадлежит ее гражданам.

Дискуссия о независимости Гренландии обострилась после того, как Трамп сообщил о намерении приобрести остров. Впервые он выступил с этой идеей в 2019 году, но датские власти отказались обсуждать этот вопрос. В декабре 2024 года Трамп вновь поднял тему, заявив, что контроль над Гренландией важен для «свободы во всем мире». В ответ власти Дании подтвердили, что остров не продается.

Ранее Трамп заявил, что его не волнует позиция России по возможному захвату Гренландии.