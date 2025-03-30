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Трамп заявил, что его не волнует позиция России по возможному захвату Гренландии

Трампа не волнует позиция России и остального мира по аннексии Гренландии
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Carlos Barria/Reuters

Президент Дональд Трамп заявил, что его не волнует, как воспримут возможную аннексию Гренландии со стороны США Россия и остальной мир. Его слова приводит телеканал NBC.

«Я не думаю об этом. Меня это не волнует. Гренландия – это отдельная тема, совсем другая. Это международная политика. Это международная безопасность и сила», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Он указал на наличие кораблей, «плавающих около Гренландии из России, Китая и многих других мест». Президент США подчеркнул, что не позволит «случиться тому, что может навредить миру или Соединенным Штатам».

Дискуссия о независимости Гренландии обострилась после того, как Трамп сообщил о намерении приобрести остров. Впервые он выступил с этой идеей в 2019 году, но датские власти отказались обсуждать этот вопрос. В декабре 2024 года Трамп вновь поднял тему, заявив, что контроль над Гренландией важен для «свободы во всем мире». В ответ власти Дании подтвердили, что остров не продается.

Ранее в Британии заявили, что Трамп позволил Путину «съесть свой кусок пирога».

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