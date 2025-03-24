Член СПЧ поддержал создание проекта «Русофобы»

Платформа «Русофобы», создание которой инициировали российские активисты — важный и полезный для страны проект, который поможет очистить Россию от предателей. Об этом в своем Тelegram-канале заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов.

Общественник отметил, что идея о создании этой платформы поступила в том числе от ветеранов специальной военной операции.

Он уточнил, что на платформе планируется публиковать списки организаций, общественных движений и лиц, которые, по их мнению, действуют в ущерб интересам России.

«Наши герои уже принесли победу на поле боя, но гидра еще не повержена. К сожалению, в нашем обществе еще есть люди, которые перешли в стан врага, и мы обязаны открыть их лица гражданскому обществу», — считает член СПЧ.

По его мнению, особого внимания заслуживает тот факт, что портал сделан и ведется ветеранами СВО.

«Они сегодня наша элита, которая помогает очистить страну от предателей», — заявил Александр Ионов.

Он напомнил, что в странах коллективного Запада «давно формируются списки, куда вносят патриотов России и преследуют их за любовь к своей Родине по всему миру».

«Мы должны отвечать зеркально», — убежден Ионов.

Ранее стало известно, что в России запустят сайт «Русофобы» со списком организаций, общественных движений и лиц, которые, по мнению создателей портала, действуют в ущерб интересам страны.