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Залужный оценил перспективу участия в выборах президента Украины

Экс-главком ВСУ Залужный призвал не думать о выборах до окончания конфликта
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Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украине не следует думать о выборах до завершения конфликта с Россией. С таким заявлением выступил экс-главком ВСУ и посол республики в Великобритании, отвечая на вопрос о своем участии в голосовании, пишет «РБК-Украина».

«Мой ответ на этот счет не изменился. Пока идет война, нам нужно всем работать на сохранение страны, а не думать о выборах. Разные слухи я не комментирую», — сказал Залужный.

До этого глава ЦИК республики Олег Диденко заявил, что власти Украины хотят внести изменения в законодательство, чтобы отсрочить проведение президентских выборов после отмены военного положения.

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента подошел к концу 20 мая 2024 года. Выборы в прошлом году отменили из-за военного положения на Украине и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что в текущей ситуации выборы главы государства «несвоевременны».

Ранее в Совфеде оценили предупреждение Трампа Зеленскому из-за ресурсной сделки.

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