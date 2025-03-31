СМИ заявили о готовности Ирана ответить на агрессию со стороны США

Иранские ракеты в настоящее время загружены в пусковые установки и готовы к запуску в случае эскалации со стороны США. Об этом сообщила газета Tehran Times со ссылкой на источник.

«Открытие ящика Пандоры обойдется правительству США и его союзникам дорого», — говорится в материале.

28 марта президент США Дональд Трамп заявил, что с Ираном может «произойти плохое», если власти республики не договорятся с Вашингтоном по поводу ядерной программы. Глава Белого дома напомнил о направленном властям Ирана письме. В нем он указал, что либо Вашингтон и Тегеран поговорят и обсудят вопросы, либо Иран столкнется с последствиями.

30 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан направил в США письмо, в котором Тегеран отказался от прямых переговоров с Вашингтоном. Политик отметил, что при этом республика не отказалась от непрямых контактов и никогда не избегала диалога.

Ранее президент Ирана призвал США «исправиться» ради переговоров.