Президент США заявил, что не хочет блокировать TikTok

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не хотел бы блокировать в стране социальную сеть TikTok. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Белого дома во время общения с журналистами президентского пресс-пула отметил, что TikTok очень интересен многим потенциальным покупателям. Трамп подчеркнул, что его администрация ведет переговоры по этому вопросу с Китаем, и выразил уверенность, что сделка о продаже платформы будет заключена. По словам президента, он бы хотел, чтобы TikTok «остался жив».

23 марта сообщалось, что некитайские инвесторы материнской компании ByteDance увеличат свои доли и приобретут американское подразделение TikTok.

Судьба популярного приложения для коротких видео, которым пользуется почти половина американцев, остается неопределенной с момента вступления в силу 19 января закона, требующего от ByteDance либо продать TikTok, либо столкнуться с запретом из соображений национальной безопасности.

Ранее Маск заявил, что не «горит желанием» приобретать TikTok.