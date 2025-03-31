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В Раде допустили, что Зеленский записывает видеообращения из больницы

Нардеп Дубинский допустил, что Зеленский записывает видеообращения из больницы
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Stephanie Lecocq/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, записывает официальные видео на фоне белой стены из больницы, где проходит «восстанавливающую терапию». Об заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Странные записи Зеленский ведет из больницы, где проходит «восстанавливающую терапию», — отметил он.

По словам Дубинского, украинскому лидеру ставят капельницы от переутомления и нервного истощения.

Накануне бывший советник минобороны США Дуглас Макгрегор заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп должны согласовать необходимость отстранения их украинского коллеги Владимира Зеленского от власти. По его словам, Зеленский «дотла сожжет» остатки Украины и ее население, продолжая делать «абсурдные заявления». Эксперт подчеркнул, что ни Россия, ни США не заинтересованы в эскалации.

До этого Дубинский сообщил, что Соединенные Штаты могут настоять на проведении президентских выборов на Украине с целью транзита власти, при этом «отход» украинского лидера Владимира Зеленского — уже решенное дело.

Ранее миллиардер Сакс заявил, что Зеленскому грозит забвение.

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