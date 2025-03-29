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Миллиардер Сакс заявил, что Зеленскому грозит забвение

Миллиардер Сакс сравнил Зеленского с проблемным актером и предрек ему забвение
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит забвение как избалованному голливудскому актеру. Об этом заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети Х (бывший Twitter), комментируя публикацию о том, что украинский лидер не признает военную помощь из США долгом.

Инвестор рассказал, что в Голливуде есть актеры, с которыми никто не хочет иметь дело, поскольку они приобретают репутацию «сложных и избалованных».

«После этого они исчезают из виду», — добавил Сакс.

Незадолго до этого Зеленский заявил, что Киев получил от Вашингтона проект нового соглашения по критически важным полезным ископаемым, который «полностью отличается от прежнего рамочного документа». Зеленский подчеркнул, что Украина не будет воспринимать предоставленную военную помощь как долг.

Новый документ сделки по недрам вызвал волну возмущения новыми условиями, которые выдвинула американская сторона. Соглашение может поставить Киев в полную зависимость от Вашингтона. Превратится ли Украина в колонию США и какие варианты есть у Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме назвали неприемлемой помощь Украине только за счет США.

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