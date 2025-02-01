Такер Карлсон: НАТО потеряло свою актуальность и не должно существовать

Организация Североатлантического договора (НАТО) утратила свою актуальность. Об этом заявил американский ведущий Такер Карлсон в интервью с британским журналистом Пирсом Морганом.

Он задался вопросом о смысле существования альянса, на что Морган ответил, что НАТО создано для поддержания мира.

Карлсон иронично заметил, что НАТО было создано для сдерживания СССР, однако с тех пор прошло 35 лет. Он подчеркнул, что, несмотря на заявленную цель миротворчества, в центре Европы сейчас идет самая кровопролитная война за последние 80 лет, что ставит под сомнение эффективность НАТО.

Кроме того, Карлсон отметил, что Россия, как крупнейшая ядерная держава, должна учитываться в международной политике. Он указал на то, что размещение НАТО на границах России противоречит ее национальным интересам и может привести к конфликту, что было известно с момента распада СССР.

Также в этом интервью Карлсон заявил, что если Россия и Китай объединятся, они создадут блок, который будет одним из самых сильных в военном и экономическом положении.

Ранее Такер Карлсон назвал Зеленского диктатором.