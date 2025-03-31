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В США подожгли отделение Республиканской партии

CBS News: в штате Нью-Мексико подожгли отделение Республиканской партии США
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

В штате Нью-Мексико подожгли отделение Республиканской партии США. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Инцидент, который Республиканская партия назвала «намеренным актом поджога», произошел в городе Альбукерке. Вход в отделение партии был уничтожен, а на стене здания была сделана надпись с осуждением деятельности миграционной службы США.

В результате происшествия никто не пострадал. К расследованию подключилось ФБР.

18 марта президент США Дональд Трамп призвал нелегальных мигрантов добровольно покинуть страну, используя приложение CBP Home. По его словам, администрация предыдущего главы Белого дома Джо Байдена использовала приложение CBP One, «чтобы более миллиона иностранцев нелегально попали в США». Трамп отметил, что если нелегалы не зарегистрируются и не «самодепортируются» через это приложение, то их депортируют власти, после чего они уже не смогут легально вернуться в США.

23 января Трамп подписал указ, который приостанавливает возможность нелегального въезда в страну через южную границу и предписывает меры по выдворению таких мигрантов.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах планируют восстановить практику заключения под стражу мигрантов с детьми.

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