Facebook заблокировал экс-главу МИД Румынии за критику отмены выборов

Экс-глава МИД Румынии и бывший председатель Парламентской ассамблеи (ПАСЕ) ОБСЕ Адриан Северин заявил, что его аккаунт в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заблокировали за критику властей страны. Текст открытого письма политика опубликовала газета Cotidianul.

Северин рассказал, что 29 марта соцсеть отклонила его апелляцию по поводу ограничения доступа к аккаунту и постановила заблокировать его окончательно.

«Анализ текстов на моей странице, во многих из которых говорилось о государственном перевороте, осуществленном в Румынии путем отмены президентских выборов во время их проведения, после чего последовало уголовное преследование того, кто выиграл первый тур этих выборов, приводит к выводу о том, что блокировка моей страницы в Facebook является эффективным применением политики румынских властей, непосредственно причастных к перевороту», — заявил политик в письме.

Он выразил несогласие с решением соцсети, назвал его нарушением свободы совести и права и пообещал добиваться привлечения к ответственности лиц, которые причастны к произошедшему, «когда политический контекст это позволит».

24 ноября 2024 в Румынии прошли президентские выборы. Победу в первом туре с 22,94% голосов одержал кандидат на пост президента Кэлин Джорджеску, которого СМИ республики называют сторонником РФ. Конституционный суд Румынии аннулировал результаты выборов, сославшись на наличие «российского влияния». 26 февраля в стране был выдан ордер на арест Джорджеску. Его подозревают в организации фашистской группы, целью которой является подрыв конституционного порядка, а также в незаконном финансировании выборной кампании. До повторных президентских выборов политика не допустили.

Ранее соцсеть X заблокировала аккаунт духовного лидера Ирана.