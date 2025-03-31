Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Facebook заблокировал экс-главу МИД Румынии за критику отмены выборов

Facebook заблокировал аккаунт критиковавшего власти Румынии экс-главу ПА ОБСЕ
close
Величкин Сергей/ТАСС

Экс-глава МИД Румынии и бывший председатель Парламентской ассамблеи (ПАСЕ) ОБСЕ Адриан Северин заявил, что его аккаунт в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заблокировали за критику властей страны. Текст открытого письма политика опубликовала газета Cotidianul.

Северин рассказал, что 29 марта соцсеть отклонила его апелляцию по поводу ограничения доступа к аккаунту и постановила заблокировать его окончательно.

«Анализ текстов на моей странице, во многих из которых говорилось о государственном перевороте, осуществленном в Румынии путем отмены президентских выборов во время их проведения, после чего последовало уголовное преследование того, кто выиграл первый тур этих выборов, приводит к выводу о том, что блокировка моей страницы в Facebook является эффективным применением политики румынских властей, непосредственно причастных к перевороту», — заявил политик в письме.

Он выразил несогласие с решением соцсети, назвал его нарушением свободы совести и права и пообещал добиваться привлечения к ответственности лиц, которые причастны к произошедшему, «когда политический контекст это позволит».

24 ноября 2024 в Румынии прошли президентские выборы. Победу в первом туре с 22,94% голосов одержал кандидат на пост президента Кэлин Джорджеску, которого СМИ республики называют сторонником РФ. Конституционный суд Румынии аннулировал результаты выборов, сославшись на наличие «российского влияния». 26 февраля в стране был выдан ордер на арест Джорджеску. Его подозревают в организации фашистской группы, целью которой является подрыв конституционного порядка, а также в незаконном финансировании выборной кампании. До повторных президентских выборов политика не допустили.

Ранее соцсеть X заблокировала аккаунт духовного лидера Ирана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами