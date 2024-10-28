Соцсеть X заблокировала аккаунт духовного лидера Ирана на иврите

Социальная сеть X заблокировала аккаунт духовного лидера Ирана Али Хаменеи на иврите «за нарушение правил», при этом аккаунт на английском языке продолжает действовать. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Страница Хаменеи была заблокирована вскоре после того, как он опубликовал пост, намекающий на ответный удар по Израилю за атаку израильской армии обороны по Ирану.

Аккаунт был создан вечером 26 октября.

Единственный пост, который успел опубликовать духовный лидер Ирана: «Во имя Аллаха, всемилостивейшего».

Израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило об уничтожении всех стратегических оборонных возможностей Ирана, страну лишили батарей зенитных ракет большой дальности. Иранские СМИ в свою очередь утверждали, что ущерб был нанесен «незначительный».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии. Столкновения случаются и на Западном берегу реки Иордан.

23 сентября 2024 года израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». «Хезболлу» поддержал Иран, в первые дни запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее в Иране призвали пересмотреть ядерную доктрину.