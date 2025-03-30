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В МИД Ирана отказались разглашать детали переписки с США

МИД Ирана заявил, что будет хранить конфиденциальность переписки с США
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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Иранский МИД не будет разглашать подробности переписки с США столько, сколько необходимо для национальных интересов страны, передает Tasnim.

«Сохранение конфиденциальности международных переговоров и переписки о неразглашении деталей дипломатических процессов является профессиональным поведением и необходимо для обеспечения национальной безопасности», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Там добавили, что призывы опубликовать переписку и обвинения в адрес правительства в том, что оно не доверяет народу республики, отражают высокий уровень напряжения в обществе и являются спекуляциями, связанными с переговорами по ядерной сделке.

До этого иранский президент Масуд Пезешкиан направил в США письмо, в котором Тегеран отказался от прямых переговоров с Вашингтоном. Политик отметил, что при этом республика не отказалась от непрямых контактов и никогда не избегала диалога. По словам Пезешкиана, причина существующих проблем связана с нарушением обещаний и доверие Тегерана должно быть восстановлено через практические шаги, которыми Вашингтон исправит свое прошлое поведение.

Ранее Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными бомбардировками.

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