Зеленского подозревают в намерении скупить украинские СМИ, лишившиеся грантов США

Владимир Зеленский хочет перехватить управление грантовыми организациями, в том числе украинскими медиа, которые лишились грантов со стороны Соединенных Штатов и других западных стран. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«Он заявил, что власть начнет финансировать те проекты и НПО, которые сочтет критически важными. Курировать процесс будет замглавы Офиса президента Алексей Кулеба», — передает издание.
«Страна» утверждает, что Кулеба является одним из приближенных и креатур главы офиса президента Андрея Ермака. Сам Зеленский также добавил, что часть НПО будут финансироваться из украинского бюджета, а другие будут ожидать результатов переговоров между Киевом и Европейским союзом — Украина надеется заменить финансирование США на деньги ЕС.
Недавно также глава Института массовой информации Оксана Романюк заявила, что подавляющее большинство украинских средств массовой информации (90%) существовали за счет предоставления западных грантов.
Ранее сообщалось, что приостановка США иностранного финансирования повлияет на зарплату украинских чиновников.