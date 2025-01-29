Зеленского подозревают в намерении скупить украинские СМИ, лишившиеся грантов США

Владимир Зеленский хочет перехватить управление грантовыми организациями, в том числе украинскими медиа, которые лишились грантов со стороны Соединенных Штатов и других западных стран. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Он заявил, что власть начнет финансировать те проекты и НПО, которые сочтет критически важными. Курировать процесс будет замглавы Офиса президента Алексей Кулеба», — передает издание.

«Страна» утверждает, что Кулеба является одним из приближенных и креатур главы офиса президента Андрея Ермака. Сам Зеленский также добавил, что часть НПО будут финансироваться из украинского бюджета, а другие будут ожидать результатов переговоров между Киевом и Европейским союзом — Украина надеется заменить финансирование США на деньги ЕС.

Недавно также глава Института массовой информации Оксана Романюк заявила, что подавляющее большинство украинских средств массовой информации (90%) существовали за счет предоставления западных грантов.

Ранее сообщалось, что приостановка США иностранного финансирования повлияет на зарплату украинских чиновников.