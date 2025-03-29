Премьер-министр Италии задалась вопросом, будет ли мир на Украине после окончания срока Трампа

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что президент России Владимир Путин будет соблюдать договоренности по Украине, если его американский коллега Дональд Трамп убедит заключить такое соглашение. Об этом пишет Financial Times (FT).

«Трамп часто говорит, что если он подпишет сделку с Россией, то Россия будет соблюдать ее. Я в это верю. Пока Трамп будет у власти, Путин ее будет соблюдать», — подчеркнула Мелони.

Она уточнила, что Трамп будет беспокоиться о мире на Украине после ухода с поста президента, так как это будет частью его наследия. Мелони также выступила против присутствия европейских миротворцев на территории Украины, так как Москва может посчитать это провокацией.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники в Евросоюзе писало, что страны Европы склоняются к отказу от идеи об отправке войск на Украину в пользу поиска альтернативных вариантов поддержки страны. В издании подчеркнули, что идея отправки европейского контингента выглядела привлекательной, когда Украина была в лучшем положении. Источники также добавили, что отправке контингента мешают жесткое противодействие России и растянутые логистические цепочки.

Ранее Китай опроверг сообщения об отправке миротворцев на Украину.