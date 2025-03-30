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В сети появились кадры, как Путин и Песков спустились в подводную лодку

На видео попал момент спуска Путина и Пескова в АПЛ «Архангельск»
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале «неизвестные новые кадры», как президент РФ Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков спустились в атомную подводную лодку (АПЛ) «Архангельск» и вышли из нее.

На записи видно, как президент спускается в подлодку по двум лестницам длиной пять и три метра. Путин проводит на борту субмарины около часа. В это время он осматривал центральный командный пост, каюты экипажа и места хранения вооружения. Позже журналисты запечатлели на видео, как Песков, руководитель протокола президента РФ Владислав Китаев и глава государства поднимаются на палубу АПЛ.

При этом Китаев пошутил о необходимости «искупаться», а Песков отметил, что работа подводников сложная.

«Настоящие подводники выходят сами», — сказал официальный представитель Кремля в ответ на предложенную ему помощь, когда поднимался наружу.

28 марта Путин встретился с экипажем АПЛ «Архангельск» на борту субмарины. Там он предложил ввести на Украине временное международное управление под эгидой ООН. Он отметил, что такой формат позволил бы провести выборы и сформировать дееспособное правительство, пользующееся доверием населения. В этом случае Москва могла бы начать переговоры о мирном урегулировании и подписывать соответствующие соглашения, которые были бы признаны мировым сообществом, добавил глава государства.

Ранее Путин назначил заместителя командующего ВМФ России.

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