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Лавров призвал бороться с переписыванием истории Прибалтикой и Польшей

Лавров: с переписыванием истории Прибалтикой и Польшей нужно жестко бороться
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Пресс-служба МИД

Сергей Лавров призвал к решительным действиям в противодействии попыткам переписать историю со стороны Прибалтийских стран, Польши и других государств-членов ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

В интервью проекту «Без срока давности. Фронт без линии фронта», дипломат отметил, что действия по реабилитации нацистских преступников, осуждённых Нюрнбергским трибуналом, и умалению роли освободителей Европы представляют собой опасную тенденцию, требующую жесткого противодействия.

«Это тенденция, с которой необходимо очень жестко бороться», — указал он.

До этого Лавров выразил глубокое беспокойство в связи со словами генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, усмотрев в них игнорирование роли Красной армии в освобождении Аушвиц-Биркенау. Дипломат назвал «печальной тенденцией» молчание главы организации о Красной армии во время церемонии, посвященной 80-летию освобождения концлагеря, отметив, что памятная дата установлена в честь подвига советских солдат.

Ранее российская разведка раскрыла план Европы по переписыванию истории XX века

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