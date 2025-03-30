Премьер Дании едет в Гренландию на фоне «огромного давления» США на остров

Датский премьер Метте Фредериксен отправится в Гренландию на фоне угроз президента США захватить остров. Об этом сообщает пресс-служба ее офиса.

Согласно заявлению, визит премьер-министра будет продолжаться со 2 по 4 апреля. Фредериксен отметила, что ждет дальнейшего «тесного и доверительного» сотрудничества между королевством и островом. Политик подчеркнула, что для нее важно «как можно скорее посетить» Гренландию и поприветствовать нового главу правительства острова Йенса-Фредерика Нильсена.

«Я испытываю глубочайшее уважение к тому, как гренландский народ и гренландские политики справляются с огромным давлением на Гренландию», — сказала Фредериксен.

Она добавила, что происходящее требует единства политических сил и сотрудничества на уважительной и равноправной основе.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

На этой неделе президент США Дональд Трамп пообещал защитить Гренландию от «российской агрессии» и «китайской экспансии». Ролик с такими заявлениями глава Белого дома опубликовал на фоне визита вице-президента США Джей Ди Вэнса на остров. Вэнс до этого заявил, что Вашингтон в перспективе намерен расширить свое военное присутствие в районе Гренландии, так как это якобы уже делают Россия и Китай. Президент РФ Владимир Путин отмечал серьезность Трампа в отношении острова, однако заявлял, что принадлежность Гренландии касается только Дании и США.

Ранее Трамп пообещал заполучить Гренландию без применения военной силы.