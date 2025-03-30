Трамп заявил, что не будет увольнять чиновников из-за скандала с Signal

Трамп сообщил, что не уволит чиновников из-за скандала с мессенджером Signal

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уволит чиновников из-за скандала с утечкой обсуждения военных планов в мессенджере Signal. Об этом глава Белого дома сообщил в интервью телеканалу NBC News.

«Я не увольняю людей из-за фейковых новостей и охоты на ведьм», — отметил он.

Трамп добавил, что по-прежнему доверяет своему советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу и шефу Пентагона Питу Хегсету.

На этой неделе стало известно, что высокопрофильные представители администрации президента США Дональда Трампа случайно раскрыли детали предстоящей военной операции в Йемене в закрытой группе мессенджера Signal. Главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг был добавлен в чат по ошибке и стал свидетелем обсуждения конфиденциальной информации. Инцидент вызвал критику со стороны конгресса и стал предметом официального расследования. Белый дом подтвердил подлинность сообщений, однако заявил, что угроз для национальной безопасности нет. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Хиллари Клинтон назвала ситуацию со скандальным чатом по Йемену «тупостью».