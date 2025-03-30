Журналист Боуз: Россия хочет мира на Украине, пока Европа от него отказывается

Россия ведет переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине, в то время как страны Европы желают его продолжения. Такую оценку дал ирландский журналист Чейз Боуз на своей странице в соцсети «Х».

«Пока США и Россия ведут переговоры, чтобы добиться реального урегулирования и мира, жаждущие войны европейцы сидят в стороне и ведут диалог только друг с другом», — указал Боуз.

По его мнению, нежелание Европы завершать боевые действия на Украине становится все более очевидным.

До этого в ходе интервью для газеты The Financial Times (FT) литовский и эстонский министры обороны Довиле Шакалене и Ханно Певкур заявили, что прекращение огня на Украине может резко увеличить угрозу для безопасности стран Балтии.

По информации издания, власти стран Балтии сильно обеспокоены предстоящими российско-белорусскими учениями «Запад». Тренировки запланированы на сентябрь 2025 года, и в них примут участие около 13 тыс. военнослужащих.

Ранее в Совфеде оценили заявление из Балтии против остановки огня на Украине.