Москва подарила Курской области эвакуаторы для восстановления приграничья

Правительство Москвы подарило Курской области пять эвакуаторов для восстановления пострадавших от атак Вооруженных сил приграничных районов. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Пять эвакуаторов направлены в Курскую область в подарок от мэра Москвы Сергея Собянина», — написал он.

Хинштейн уточнил, что машины в ближайшее время доставят в регион. По его словам, эвакуаторы уже прошли техосмотр и готовы к работе.

«Они будут использоваться для эвакуации поврежденных автомобилей жителей, а затем — и в Курске, в том числе для обеспечения порядка на дорогах», — сказал глава области.

До этого Хинштейн сообщил, что 25 жителей приграничных районов Курской области, ранее насильственно вывезенных украинскими военными в Сумы, возвращены на родину. Семь человек были госпитализированы в Курскую областную больницу, трое находятся под наблюдением врачей в Брянской области, еще двое получили медицинскую помощь в пути. Тринадцать человек встретил лично Хинштейн.

Ранее Хинштейн заявил, что среди возвращенных курян есть 11-летний ребенок.