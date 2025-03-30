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В России вынесли диагноз министрам из Балтии, выступившим против остановки огня на Украине

Сенатор Джабаров: заявление Балтии об угрозе безопасности — не от большого ума
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Заявление стран Балтии об угрозе собственной безопасности в случае прекращения огня в конфликте на Украине сделано не от большого ума. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Парламентарий задался вопросом, могут ли «нормальные люди» говорить о том, что прекращение военных действий – это опасно. В Европе «потеряли вообще чувство реальности» и говорят «что попало», лишь бы конфликт на Украине любой ценой продолжался, указал Джабаров.

«Я думаю, что на такие заявления даже не стоит обращать внимания. Это не от большого ума», — сказал он.

До этого в ходе интервью для газеты The Financial Times (FT) литовский и эстонский министры обороны Довиле Шакалене и Ханно Певкур заявили, что прекращение огня на Украине может резко увеличить угрозу для безопасности стран Балтии.

По информации издания, власти стран Балтии сильно обеспокоены предстоящими российско-белорусскими учениями «Запад». Тренировки запланированы на сентябрь 2025 года, и в них примут участие около 13 тыс. военнослужащих.

Ранее в Германии снова заговорили о нападении России на Европу.

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