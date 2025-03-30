В Эстонии и Литве опасаются прекращения огня на Украине

Прекращение огня на Украине может резко увеличить угрозу для безопасности стран Балтии (Латвии, Литвы и Эстонии). Такое заявление в ходе интервью для газеты The Financial Times (FT) сделали литовский и эстонский министры обороны Довиле Шакалене и Ханно Певкур.

Как сказал Певкур, приостановка боевых действий позволит РФ «очень быстро перераспределить свои силы». В результате это приведет к существенному повышению риска для безопасности стран Балтии.

«Давайте не будем питать никаких иллюзий. <...> Москва воспользуется временем после прекращения огня, чтобы нарастить свои военные возможности», — добавил Шакалене.

По информации издания, власти стран Балтии сильно обеспокоены предстоящими российско-белорусскими учениями «Запад». Тренировки запланированы на сентябрь 2025 года, и в них примут участие около 13 тыс. военнослужащих.

Также в ходе беседы министры обороны Эстонии и Литвы выступили против передислокации войск НАТО из соответствующих государств ради формирования контингента, который мог бы отправиться на Украину. Певкур подчеркнул, что Североатлантический альянс не может позволить себе ослабить свой восточный фланг.

Журналисты обратили внимание, что Румыния и Польша уже отказались участвовать в размещении войск НАТО в зоне украинского кризиса в ущерб собственной безопасности. Эстония, в свою очередь, выступала против отправки на Украину британских военнослужащих. Но речь идет только о тех солдатах, которым было поручено обеспечивать безопасность стран Балтии.

Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) дали прогноз по срокам завершения украинского конфликта.