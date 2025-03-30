Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) выступил с критикой министров обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкура и Довиле Шакалене, которые выразили мнение о том, что Россия может укрепиться в военном плане, если на Украине будет достигнуто соглашение о приостановке боевых действий. Об этом он сообщает в своем Telegram-канале.

«Еще раз: достаточно играть роль спасателей Европы. У вас есть НАТО, армии, ресурсы — так что вперед, защищайте себя», — говорится в сообщении.

По словам депутата, украинской стороне нужно «спасать себя» и восстанавливать производственные мощности, а также экономику и усилить армию. Гончаренко отметил, что Украина уже заплатила свою цену.

Он подчеркнул, что если Европа боится российской агрессии, то пусть «воюет» самостоятельно.

До этого первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что высказывание стран Балтии об угрозе собственной безопасности в случае прекращения огня в конфликте на Украине сделано не от большого ума. Парламентарий задался вопросом, могут ли «нормальные люди» говорить о том, что прекращение военных действий — это опасно.

Ранее в Германии снова заговорили о нападении России на Европу.