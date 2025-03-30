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В Германии снова заговорили о нападении России на Европу

SZ: армия и разведка Германии считают, что Россия готовится напасть на Европу
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Global Look Press

Бундесвер и Федеральная разведывательная служба Германии (BND) выражают обеспокоенность за безопасность ФРГ и Европы в целом из-за действий России. Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung (SZ) со ссылкой на документы ведомства.

Как пишет газета, ссылаясь на аналитические данные, «угроза очень серьезная и требует внимания». По оценке издания, Германия не хочет оказаться в «затруднительном положении» как в феврале 2022 года. По данным SZ, эксперты рисуют пессимистичную картину ближайшего будущего мира в Европе.

«Россия считает, что находится в конфликте с Западом и готова достичь своих империалистических целей с помощью военной силы — в том числе и за пределами Украины. Даже если в настоящее время нет никаких признаков неминуемой конфронтации между Россией и НАТО, в документе говорится, что к концу десятилетия Россия, вероятно, выполнит все условия, чтобы быть готовой к ведению крупномасштабной обычной войны. Война на Украине, которая продолжается уже более трех лет, не ослабила российские силы», — пишет Sueddeutsche Zeitung.

По оценке ведомств, несмотря на санкции, Россия «способна подготовиться в военном отношении настолько», что вскоре якобы сможет напасть на страну НАТО.

До этого журнал Der Spiegel писал, что послевоенный период в Европе заканчивается и начинается предвоенный, немцы должны быть готовы отправить своих детей на войну, поскольку бундесверу нужны не только оружие и деньги.

Ранее американский офицер призвал не соглашаться на требования России по перемирию.

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