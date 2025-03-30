Путин встретится с зарубежными гостями на следующей неделе

Президент России Владимир Путин встретится с зарубежными гостями на предстоящей неделе. Об этом заявил журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале «Вести».

В публикации отмечается, что президент России также продолжит заниматься вопросами развития регионов.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что министр иностранных дел и вице-премьер правительства Вьетнама Буй Тхань Шон посетит Россию с рабочим визитом, он пробудет в стране с 1 по 4 апреля.

По словам дипломата, глава МИД Вьетнама встретится на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым. Они обменяются мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений, включая предстоящие контакты глав двух государств.

27 марта замглавы российского МИД Андрей Руденко рассказал, что в Москве готовятся к визиту лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию.

Он отметил, что сам был в Северной Корее две недели назад, где обсуждал со своими коллегами вопрос о визите лидера КНДР в российскую столицу.

Ранее бывший кремлевский повар раскрыл секреты меню для гостей Путина.