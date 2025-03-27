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В МИД сообщили о подготовке к приему лидера Северной Кореи в России

Замглавы МИД Руденко: в России ведется подготовка к визиту Ким Чен Ына
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Гавриил Григоров/РИА Новости

В Москве готовятся к визиту лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Об этом заявил РИА Новости замглавы российского МИД Андрей Руденко.

Он отметил, что сам был в Северной Корее две недели назад, где обсуждал со своими коллегами вопрос о визите лидера КНДР в российскую столицу.

«У нас ведется помимо этого и вопрос о визите Лаврова для продолжения стратегического диалога с нашими корейскими друзьями», — добавил дипломат.

Он напомнил, что стратегический диалог между РФ и КНДР начали в 2024 году с визита главы МИД КНДР в Россию.

21 марта секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу встретился с Ким Чен Ыном. Он передал главе Северной Кореи послание от президента РФ Владимира Путина.

По словам Шойгу, его встреча с главой КНДР продолжалась больше двух часов. Секретарь Совбеза отметил, что он обсудил с северокорейским лидером общение и начало диалога РФ с США, а также «все то, что происходит на Украине». Кроме того, стороны обсудили вопросы безопасности в разных регионах мира, в том числе на Северокорейском полуострове.

Ранее стало известно, что через реку Туманная построят мост между РФ и КНДР.

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