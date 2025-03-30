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Глава МИД Польши назвал главную гарантию безопасности Украины

Сикорский счел главной гарантией безопасности Украины сильную и оснащенную армию
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Yves Herman/Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что главной гарантией безопасности Украины является «храбрая и хорошо оснащенная армия». Его слова приводит телеканал TVN 24.

Он подчеркнул, что «самой большой, лучшей гарантией безопасности Украины является храбрая и хорошо оснащенная украинская армия».

«На нашей стороне самая большая армия в Европе <…> и у нее есть опыт ведения этого нового типа войны с привлечением миллионов беспилотников», — указал Сикорский.

До этого Сикорский утверждал, что Россия якобы может перейти к «более широкой агрессии до конца десятилетия». По его словам, такое развитие событий станет возможным, если Россия «завладеет промышленными и человеческими ресурсами Украины». Тогда баланс сил изменится, указал политик. Глава МИД Польши подчеркнул, что ключевой целью международного сообщества должна быть защита украинского суверенитета.

Ранее Зеленскому сообщили плохие новости о Европе и ее гарантиях безопасности.

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