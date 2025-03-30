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Слуцкий раскритиковал еврокомиссара Кос после слов о вице-премьере Сербии

Слуцкий: еврокомиссар Кос заявлением о Вулине грубо вмешалась в дела Сербии
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос грубо вмешалась во внутренние дела Сербии, заявив о необходимости не включать вице-премьера страны Александра Вулина в состав нового кабинета министров. Такое заявление в ходе беседы с журналистами РИА Новости сделал председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

«Кого выбирать в состав правительства, решают сербские власти, которые выбирает <...> народ», — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, представитель Европейского союза (ЕС) своими словами вновь продемонстрировала «антироссийский перекос» в региональном содружестве. В связи с этим Слуцкий задался вопросом, является ли «торговля русофобией» одним из критериев вступления в данное сообщество.

В конце депутат добавил, что Москва и впредь будет поддерживать усилия Белграда по отстаиванию суверенитета и национальных интересов республики.

29 марта еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос прокомментировала заявление вице-премьера Сербии Александра Вулина о том, что его страна никогда не станет членом ЕС и вместо этого может вступить в БРИКС. На этом фоне представитель регионального содружества выразила надежду, что политик не войдет в состав нового кабинета министров республики.

Ранее в Сербии заявили, что не позволят западным спецслужбам провести цветную революцию в стране.

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