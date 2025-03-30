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Американский офицер призвал не соглашаться на требования России по перемирию

Экс-офицер Хорелл: РФ выстраивает команду Трампа как пешек на шахматной доске
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SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Бывший офицер разведки ВМС США Стивен Хорелл предостерег Вашингтон от выполнения требований Москвы по перемирию в конфликте на Украине, назвав такое развитие событий «рецептом провала». Его слова передает РАР.

«Здравый смысл толкует это соглашение так: сначала должно быть достигнуто прекращение огня на море и в ударах по энергетическим объектам, и только потом США смогут помочь России экспортировать сельскохозяйственную продукцию и удобрения. Но Россия перевернула это с ног на голову и сделала обещание будущих событий предварительным условием, потребовав отмены санкций», — считает Хорелл.

По его словам, выполнение этих требований Москвы «до каких-либо действий со стороны России» станет «рецептом провала». Экс-офицер утверждает, что никто не должен удивляться подобной позиции Москвы.

Команда Дональда Трампа намерена заключить не «хорошее» соглашение, а «любое» соглашение, чтобы выполнить обещание президента США завершить конфликт на Украине как можно быстрее. В связи с этим, считает Хорелл, Россия выстраивает команду Трампа «как пешек на шахматной доске».

В рамках Черноморской инициативы стороны обязались гарантировать безопасность судоходства, запретить использование гражданских судов в военных целях и проводить досмотр судов для предотвращения злоупотреблений. Кроме того, США согласились содействовать России в восстановлении доступа к мировым рынкам сельхозпродукции, включая снижение страховых расходов и открытие портов для экспорта. Отдельным пунктом стал 30-дневный запрет на удары по объектам энергетики с 18 марта 2025 года, который может быть продлен при соблюдении условий.

Для реализации договоренностей необходимо выполнить ряд условий: снятие санкций с Россельхозбанка и его подключение к системе SWIFT, отмена ограничений для экспортеров, страховых компаний и судов, а также возобновление поставок сельхозтехники в Россию. Кремль, в свою очередь, выразил готовность принять поддержку третьих стран в выполнении соглашений и подтвердил намерение работать над укреплением мира.

Ранее Туск заявил, что Европа объединилась против России в одном вопросе.

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