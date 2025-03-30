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СМИ допустили пересмотр стратегии США по развитию отношений с РФ

NI: США могут переосмыслить отношения с РФ после окончания украинского конфликта
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Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

США могут переосмыслить свои отношения с РФ после того, как на Украине завершится вооруженный конфликт. Об этом пишет журнал The National Interest (NI).

По словам авторов статьи, нынешние события говорят о готовности американского президента Дональда Трампа скорректировать стратегию по развитию связей с Москвой.

«Возможно, он сочтет РФ надежным экономическим партнером, взаимодействие с которым будет выгодно для США и сделает Европу более мирным регионом», — пояснили журналисты.

Они добавили, что новый подход Вашингтона к отношениям с Москвой может открыть путь к стабильному сотрудничеству последней с западными государствами.

28 марта член Совета Федерации РФ Григорий Карасин рассказал, что российские и американские делегации в ходе переговоров в Саудовской Аравии обсуждали возможность переподключения банков страны к системе SWIFT. Как сказал сенатор, представители Москвы и Вашингтона обменялись мнениями по этому поводу при обсуждении инициативы по возобновлению черноморской зерновой сделки.

Ранее в Государственной думе РФ допустили, что российские банки начнут работать через SWIFT уже в 2025 году.

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