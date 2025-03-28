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РФ и США обсуждали подключение банков к SWIFT в рамках возобновления «зерновой сделки»

Карасин: РФ и США обсуждали подключение банков к SWIFT
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Reuters

Россия и США обсуждали подключение российских банков к SWIFT в рамках возобновления «зерновой сделки». Об этом сообщил участник переговоров, сенатор Григорий Карасин в интервью «России 24».

Он отметил, что эта главная задача, которая ставилась перед встречей делегаций РФ и США в Саудовской Аравии.

«Это восстановление возможностей для нашего флота использовать порты для сельскохозяйственного экспорта, восстановление системы SWIFT для нашего Россельхозбанка. Вот этот комплекс вопросов, он прозвучал. Американцы к этому спокойно отнеслись», — сказал сенатор.

Возможность для прорыва после переговоров есть, но очень многое будет зависеть от ситуации на земле, добавил он.

Российские банки могут начать работать через SWIFT уже в 2025 году. Такое мнение высказал 28 марта глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Депутат также выразил надежду, что подключение Россельхозбанка к SWIFT в рамках возобновления Черноморской сделки произойдет уже в апреле.

Ранее в Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Эрдогана.

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