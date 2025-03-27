Зеленский обратился к союзникам по поводу размещения миротворцев на Украине

Зеленский потребовал от союзников на Западе ответить на вопросы о миротворцах

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи так называемой коалиции желающих в Париже потребовал от союзников Киева ответить на пять вопросов по поводу размещения «миротворцев» на территории республики. Публикация появилась в его Telegram-канале.

Он поинтересовался, какие страны и где именно разместят свои войска. Кроме того, Зеленский задался вопросом, каковы будут их численность и структура. Также необходимо понять, что будет, если они окажутся под угрозой, указал президент Украины. Наконец, он призвал ответить на вопрос, когда «миротворцы появятся» в стране: во время перемирия или по окончании конфликта.

Зеленский призвал предоставить ему план по всем указанным вопросам.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что возможное размещение европейских военных на территории Украины в том или ином виде будет сигналом для российского лидера Владимира Путина.

Ранее Стармер заявил, что Европа «мобилизуется» ради Украины.