Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский обратился к союзникам по поводу размещения миротворцев на Украине

Зеленский потребовал от союзников на Западе ответить на вопросы о миротворцах
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи так называемой коалиции желающих в Париже потребовал от союзников Киева ответить на пять вопросов по поводу размещения «миротворцев» на территории республики. Публикация появилась в его Telegram-канале.

Он поинтересовался, какие страны и где именно разместят свои войска. Кроме того, Зеленский задался вопросом, каковы будут их численность и структура. Также необходимо понять, что будет, если они окажутся под угрозой, указал президент Украины. Наконец, он призвал ответить на вопрос, когда «миротворцы появятся» в стране: во время перемирия или по окончании конфликта.

Зеленский призвал предоставить ему план по всем указанным вопросам.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что возможное размещение европейских военных на территории Украины в том или ином виде будет сигналом для российского лидера Владимира Путина.

Ранее Стармер заявил, что Европа «мобилизуется» ради Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами