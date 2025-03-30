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Стало известно о «разочаровании и беспокойстве» в ВСУ из-за переговоров

AP: в ВСУ усиливаются разочарование и беспокойство из-за переговоров по Украине
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Reuters

Информация о «взлетах и падениях» на переговорах усиливает «разочарование и беспокойство» в рядах ВСУ. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на украинского военного с позывным «Итальянец».

По его словам, «никто не верит» в переговоры по мирному урегулированию конфликта.

«Но все еще есть надежда, что конфликт перейдет в другое русло. Все ждут каких-то изменений в зоне боевых действий, потому что сейчас это нехорошо для нас. Мы действительно не хотим этого признавать», — сказал он.

До этого аналитики Института изучения войны сообщали, что Вооруженные силы России готовятся к наступлению на нескольких участках линии боевого соприкосновения на Украине весной и летом 2025 года. Эксперты считают, что наступление может вестись в сторону Сум, Харькова и Запорожья.

Ранее в Госдуме пригрозили «хохлам» в случае продолжения ударов по России.

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