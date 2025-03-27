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В офисе Зеленского анонсировали появление трибунала против России

Замглавы ОП Украины Мудрая анонсировала появление трибунала против России
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украина и ее союзники находятся на финальной стадии создания трибунала по расследованию якобы противоправных действий со стороны России. Об этом сообщила замглавы офиса президента Украины Ирина Мудрая, пишет Укринформ.

По ее словам, работа находится на завершающем этапе. В то же время она отказалась раскрывать детали. Мудрая заверила, что вскоре будет представлена полная картина всего, чтобы было сделано за три года, а также будут анонсированы дальнейшие планы.

Финальная встреча по работе будущего «трибунала» пройдет в мае, указала она.

До этого секретариат Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказал представителям Украины в регистрации правки, называющей президента России Владимира Путина «террористом». В секретариате ПАСЕ сообщили представителям Киева, что «обозначение главы государства как террориста равносильно использованию оскорбительных и нецензурных терминов, неуместных в официальном документе Ассамблеи».

Ранее в Киеве рассказали, к какому сроку Россия намерена решить «украинский вопрос».

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