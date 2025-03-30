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Экс-агент ЦРУ рассказал, как РФ и США могут привлечь Украину к ответственности

Риттер: РФ и США должны поладить ради привлечения Украины к ответственности
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Андрей Бортко/РИА Новости

Москве и Вашингтону необходимо наладить двусторонние отношения, чтобы в будущем привлечь украинское руководство к ответственности. Об этом в ходе интервью с британским журналистом Джорджем Гэллоуэем заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Скотт Риттер, опубликовавший запись беседы в своем Telegram-канале.

По мнению эксперта, российские и американские власти могли бы повлиять на Киев и заставить его начать конструктивный диалог. Но для этого США и РФ должны сначала проявить доверие друг к другу, подчеркнул он.

«Очень важно восстановить доверие [между Москвой и Вашингтоном], чтобы РФ была уверена, что США смогут привлечь Украину к ответственности», — добавил Риттер.

29 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто дал интервью для YouTube-канала Ultrahang, в ходе которого подвел итоги своих недавних поездок в РФ и США. Дипломат отметил, что сейчас Москва и Вашингтон испытывают определенное уважение друг к другу. Как сказал глава внешнеполитического ведомства, этот факт вселяет в него надежду на успешное продолжение переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал желание американского коллеги Дональда Трампа завершить украинский конфликт.

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