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Глава МИД Венгрии оценил состояние отношений РФ и США

Сийярто заявил, что РФ и США испытывают уважение друг к другу
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SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Москва и Вашингтон относятся друг к другу с уважением, и это вселяет надежду на успешное продолжение переговоров по урегулированию украинского кризиса. Такое заявление в ходе интервью для YouTube-канала Ultrahang сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В ходе беседы дипломат прокомментировал свои недавние поездки в РФ и США, а также высказался о российско-американских контактах в Саудовской Аравии. Он выразил уверенность, что Москва действительно стремится к завершению украинского конфликта.

«Еще одна вещь стала мне ясна из переговоров Москвы и Вашингтона в последние недели. Думаю, что это хорошая новость для тех из нас, кто хочет мира. Обе стороны (РФ и США — «Газета.Ru») испытывают определенное уважение друг к другу», — подчеркнул глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Сийярто уточнил, что налаживание российско-американских отношений — это «хорошая новость» для тех государств, которые не относятся к числу великих держав и не обладают мощной армией. Он сравнил такие страны с «мышами», которые наблюдают за «танцующими слонами» и оценивают свои шансы на выживание.

29 марта Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал заявление, в котором обозначены возможные сроки завершения украинского конфликта. В сообщении отмечается, что базовый сценарий по-прежнему предполагает, что боевые действия будут прекращены в последние месяцы 2025 года.

Ранее журналисты узнали о желании США достичь перемирия на Украине до середины апреля.

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