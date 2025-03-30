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СМИ: Трамп может находиться у власти до 2037 года с помощью лазейки в конституции

DM: Трамп может остаться у власти до 2037 года благодаря лазейке в конституции
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Ludovic Marin/Pool/AP

Президент США Дональд Трамп может находиться у власти до 2037 года благодаря лазейке в 22-й поправке к конституции страны. Об этом пишет Daily Mail.

«Трамп мог бы баллотироваться на пост вице-президента, а [вице-президент США Джей Ди] Вэнс, как открыто признанная номинальная фигура, возглавил бы список. После приведения к присяге Вэнс может уйти в отставку, позволив своему вице-президенту Трампу занять его пост. Одну и ту же процедуру можно использовать на нескольких выборах», — говорится в публикации.

Поправка запрещает переизбрание только дважды избранного президента, никак не регламентируя случаи возвращения на пост из-за отставки другого главы государства, уточнило издание.

В прошлом году Трамп заявил, что открыт идее баллотироваться на третий президентский срок вопреки положениям конституции, если «удастся придумать что-то еще».

Трамп впервые одержал победу на выборах президента США 8 ноября 2016 года. Он вступил в должность 20 января 2017 года. По итогам ноябрьских выборов 2020 года Трамп уступил президентское кресло демократу Джо Байдену. 5 ноября 2024 года вновь был выбран главой государства. 20 января 2025 года он вновь вступил в должность президента США.

Ранее Трамп пообещал отобрать власть у бесконтрольной бюрократии.

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