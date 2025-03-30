Сийярто назвал удары по энергоинфраструктуре Венгрии атакой на суверенитет

Удары по энергетической инфраструктуре Венгрии являются атакой на суверенитет. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в беседе с РИА Новости.

«Мы считаем любую атаку на нашу энергетическую инфраструктуру атакой на наш суверенитет», — отметил он.

Сийярто обратил внимание на то, что «проблемой последних месяцев были атаки Украины на нефтепровод «Дружба» и его соединительную инфраструктуру». В связи с этим фиксировались перебои с поставками нефти, добавил он.

12 марта Сийярто во время разговора с вице-премьером РФ Александром Новаком заявил, что поставки нефти из России в Венгрию приостановлены из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода «Дружба». По его словам, данная атака со стороны Вооруженных сил Украины неприемлема.

Дипломат также отметил, что нефтепровод имеет большое значение для снабжения страны, так как если его эксплуатация будет невозможна, то поставка нефти в Венгрию и Словакию будет почти полностью прекращена.

Ранее украинские беспилотники пытались атаковать станцию газопровода «Турецкий поток».