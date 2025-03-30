«Хезболла» заявила, что не будет терпеть агрессию Израиля

Шиитская организация «Хезболла» не будет терпеть неоправданную агрессию Израиля. Об этом заявил генеральный секретарь организацию Наим Касем в эфире Al Manar, пишет ТАСС.

«Это продолжение неоправданной агрессии», — прокомментировал он действия Израиля и подчеркнул, что «Хезболла» «не намерена это терпеть бесконечно».

Касем добавил, что ливанское правительство должно противодействовать Израилю политическим и дипломатическим путем, а граждане Ливана «вправе требовать от государства восстановления того, что разрушил израильский враг».

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ нанести удары по десяткам объектов «Хезболлы» в Ливане в ответ на ракетные обстрелы. В канцелярии Нетаньяху добавили, что правительство Ливана несет полную ответственность за все происходящее на его территории.

23 сентября прошлого года Армия обороны Израиля объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Вооруженные силы Ливана в боевые действия не вступали, при этом обстрелу подвергалось ливанское приграничье и юг Бейрута. Целью атак ЦАХАЛ были названы инфраструктурные объекты «Хезболлы».

Ранее Нетаньяху призвал разоружить «Хезболлу».