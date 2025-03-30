Лавров сообщил Венгрии о предотвращении атаки на газопровод «Турецкий поток»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) и системы ПВО предотвратили атаку украинских беспилотников на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток». Об этом он сообщил в интервью РИА Новости, сославшись на переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Сергей Лавров проинформировал нас, что российские военные отразили попытку удара дронов с украинской территории по объектам «Турецкого потока», — сказал Сийярто.

6 марта официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что европейские политики демонстрируют свою трусость, отказываясь как-либо реагировать на атаки украинских войск на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток».

28 февраля украинские дроны атаковали компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая является частью инфраструктуры «Турецкого потока». В министерстве обороны РФ рассказали, что все беспилотники были уничтожены до того, как смогли достичь заданной цели. При этом данная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на газопровод была не первой, 11 января произошла похожая ситуация. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Анкаре пообещали принять меры после атаки Киева на «Турецкий поток».