Профессор Малинен: Трамп больше не может препятствовать России в достижении мира

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что США под руководством Дональда Трампа исчерпали возможности для одновременного противодействия России на Украине, давления на Иран и сдерживания Китая. Об этом он написал в социальной сети X.

«Попытки затянуть конфликт на Украине, чтобы связать Россию, и одновременные угрозы в адрес Ирана и Китая с помощью раздутых ресурсов — это блеф. Он скоро станет очевиден», — отметил Малинен.

По его словам, Вашингтон больше не способен эффективно участвовать в нескольких геополитических процессах.

Эксперт добавил, что администрация Трампа пытается скрыть нехватку ресурсов, но эта стратегия обречена на провал.

«У США больше нет карт для игры в такой многомерный покер», — резюмировал он.

28 марта Трамп заявил о наличии прогресса в урегулировании украинского конфликта. При этом американский лидер отметил сохранение напряженности и взаимного недоверия между противоборствующими сторонами.

Ранее в Бразилии обвинили Киев в желании усилить конфликт.